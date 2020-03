+++AKTUELLES+++CORONA+++MACHTWECHSEL(??)+++

Corona hebt die alte Welt aus den Angeln

Der Sturm ist da – Liveticker

Folgende Informationen sind bitte nachzuprüfen; ich bürge nicht für die Richtigkeit. Ich versuche aber nach bestem Wissen und Gewissen, die umwälzenden Ereignisse in etwa chronologisch zusammenzuführen. Der wichtigste Punkt hierbei ist, zu verstehen, daß es „Corona“ in dem Sinne nicht gibt. Es ist eine leichte Erkältung, welche jedes Jahr auftritt und auch entsprechende Todesopfer, bei jenen mit eingeschränktem Immunsystem, fordert (hier). Die Toten in Wuhan, welches das Merkel September 2019 besuchte (hier) (merkwürdig), gehen auf 5G zurück. Die Aussendung der elektromagnetischen Krankheitssignatur durch gepulste Mikrowellen war zu stark; die Lungenalveolen platzten und die Erkrankten spuckten Blut. Um dies zu verheimlichen, wurden sie direkt kremiert. Der Covid-19-Hype ist wie ein Vorhang, damit wir nicht sehen, was hinter dem Vorhang geschieht. Hinter dem Vorhang ringen zwei Mächte: Der Tiefe Staat weltweit (Deep State) und die Lichtkräfte. Für den DS/Illuminati (in Hexensprache „Moreya“ – Der erobernde Wind) ist es die letzte Chance, die Neue Weltordnung einzuführen; daher Corona, und gleichzeitig der Versuch, durch Massenimpfungen die gesamte Menschheit zu implantieren (hier), Bargeld abzuschaffen, Trump zu beseitigen usw. Die Lichtkräfte benutzen die DS-Agenda, um geschickt und erfolgreich dagegen vorzugehen. Also: Vorhang auf!

17.03.2020

Es besteht zumindest in Deutschland kein Grund zur Besorgnis, da die Lebensmittelläden geöffnet bleiben, sogar Handwerksbetriebe, Frisöre, Apotheken (gut, brauche ich eh nicht) usw. Restaurants angeblich bis 18:00 geöffnet. Allerdings gibt es unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern. Die Bundeswehr – so ist geplant – soll die Lebensmittelläden sichern, wahrscheinlich daß keine Kämpfe um Klopapier ausbrechen… 😉

VW stellt weltweit die Produktion ein (hier).

16.03.2020

Das Ganze ist sooo wuchtig, daß ich es manchmal selber nicht glauben kann.

Norwegisches Königspaar steht per Gesetz auch unter Quarantäne (hier). Ebenso der kanadische Ministerpäsident Trudeau mit seiner Frau, welche Corona habe (hier).

In der Schweiz beginnen die Kantone mit der Schließung der Geschäfte (hier). Das kann auch in Deutschland passieren.

In Italien singen sie italienische Lieder/Nationalhyme; lockere, ausgelassene Stimmung. Was ist da los (hier)?

Armin Risi zur derzeitigen Lage (hier).

Sehr gute Zusammenfassung und Erklärung von Engelsburg (hier).

Wer wird Deutscher Kaiser? Wie es aussieht, das Haus Hohenzollern (Preußen). Alternativ stünde auch das Haus Baden oder Habsburg zur Verfügung.

Der Fall des DAX hat begonnen (hier); Söder ruft den Katastrophenfall aus (hier).

Wir müssen auch mit der Abschaltung des Internets rechnen, wenn hier keine Info mehr kommt, ist meine Seite – wenn das Netz noch funktioniert – abgeschaltet. WWGOWGA! Wir sind mitten im Transformationsprozess; bei vielen ist das noch nicht so richtig angekommen.

Die „Armlänge Abstand“ Frau Reker ist in Quarantäne (hier). Q sagte, alle diese Leute sind aus dem Spiel genommen. Hier taucht die Frage auf: Wer ist Q? Q ist eine lange vorausplanende Intelligenz, vielleicht KI (Künstliche Intelligenz), vielleicht Wesenheiten aus der Geistigen Welt (manche meinen Erzengel Gabriel), manche meinen Kryptospezialisten der NSA und anderer Geheimdienste in Verbindung mit dem Militär und dessen eigenem Geheimdienst (DoD/Department of Defence). Ein Kornkreis mit Q ist entstanden. Wahrscheinlich hat „John-John“ seinen Flugzeugabsturz nur vorgetäuscht, nach Ansicht der Fotos, so meine Überzeugung, lebt er und seine Frau tatsächlich.

Wer sich selbständig informieren will: Global Change X22 deutsch (hier) oder die Reinkarnation vom Honigmann, Hans Joachim Müller . Vom Aussehen, Art und Wissenskompetenz sehr ähnlich…:

Es gibt jeden Tag neue Intel… 🙂

Durch die Corona-Agenda werden nahezu sämtliche Informationskanäle blockiert; normale Nachrichten kommen nicht mehr durch. Klar, dies sind meistens Lügen, aber wenn man sie um 180 Grad dreht, kommt man der Wahrheit näher. Yahoo- oder Google-News drehen sich zu 99% nur noch um dieses Thema. Fulford meinte, daß Pelosi an Corona verstorben sei, andere wie Madonna und Tom Hanks (in Australien) inhaftiert seien. Bisher noch keine Bestätigung.

Wallstreet setzt den Handel aus: Klares Zeichen für einen globalen Currency-Reset (hier).

Mekka wurde geschlossen; solche Berichte zeigen, daß das Ganze biblische Ausmaße annimmt (hier).

Etliche Filialen der Deutschen Bank wurden aus dem Handelsregister gelöscht. Die Deutsche Bank hat eh gewackelt, im Rahmen des GCR (Global Currency Reset) steht sie vor der Liquidierung. Was wir hier erleben, ist der Beginn eines kontrollierten Crashs der Banken und der Unternehmen (hier).

Jetzt hat auch Frankreich eine weitgehende Ausgangssperre verhängt (hier). Wir stehen am Anfang von historischen Umwälzungen, deren Größe noch nicht absehbar oder einschätzbar ist.

Neben drei Prinzen aus Saudi-Arabien sind jetzt laut N8waechter.net über 200 weitere hochrangige Beamte verhaftet worden (hier); die Verhaftung der Verwandten des Königshauses. Ich gebe das als Beispiel, daß überall aufgeräumt wird.

Ohne positiv getestet worden zu sein, hat sich Orlando Bloom ebenfalls unter Selbst-Quarantäne gestellt (hier). Ebenfalls hat die Frau des spanischen Premierministers plötzlich Corona bekommen (hier)…

Es gibt Parameter, welche erkennen lassen, wie weit wir im Transformationsprozess schon sind. Einer ist die Abnahme von Chemtrails bzw. deren Ende. Wir werden es erleben, das ist sicher. Wir können uns jetzt schon darauf freuen und noch auf viel, viel mehr. Sehr viel mehr.

Alle für einen, einer für alle!

15.03.2020

Jalta II-Konferenz ist geplant (hier); Reaktivierung des Deutschen Reiches mit der Verfassung von 1871, aber mit noch nicht definierten Grenzen. Wir dürfen mit einem territorialem Zuwachs rechnen (Pommern/Schlesien, Teile von Preußen); US-Truppen wahrscheinlich deshalb unter SHAEF-Statut in Litauen, Estland, Polen (hier) etc. einmarschiert. Die Reichsverfassung kennt kein Sondergesetz; Artikel 130, der seine Entsprechung im StGB § 130 hat, wird wegfallen! Privathaftungen werden vollstreckt werden, aber nur, wenn ihr eine Unterschrift habt. Das Besatzungskonstrukt BRD, eine GmbH zur treuhänderischen Verwaltung eines Teilterritoriums des Deutschen Reiches, wird (wurde) vollstreckt.

AKK hat die Reservisten einberufen (Link). Biblisch gesprochen: Die Spreu trennt sich vom Weizen…

In Idlib/Syrien ist nahezu Frieden. Der Kampf an der Oberfläche zwischen ISIS und der Türkei auf der einen Seite und Syrien und Russland auf der anderen diente als Tarnung für einen unterirdischen Krieg gegen Reptiloiden (hier) und (hier). Ich gehe davon aus, daß es den russischen Speznas gelungen ist, die drei Basen von Anus zu befreien. Es gab hohe Verluste unter den Soldaten, mit Hilfe von Schallwaffen konnten sie sie aus ihren unterirdischen Höhlensystemen heraustreiben (sie vertragen eine bestimmte Frequenz nicht) und mit Mikrowellenwaffen wurden sie getötet. Einige konnten durch Portale entkommen… Ebenso wurden etliche D.U.M.P.S. befreit, darunter Dulce. Über 40.000 Kinder konnten aus Käfigen, die unter Strom standen, befreit werden. (wenn ich den Link wieder finde, füge ich ihn ein).

Bundestag hat dicht gemacht; Warnung vor weltweiter Deflation (hier). Wir stehen vor einem globalen „Reset“, d.h. die Blasen werden kontrolliert vernichtet, um ein Crash-Chaos zu verhindern. Der globale Wirtschaftskollaps rückt näher (hier).

Die französische A1 (Saarbrücken – Paris) wurde als erstes gesperrt; alle Länder um Germany haben jetzt die Grenzen geschlossen! Auch Deutschland hat jetzt sämtliche Grenzen geschlossen (hier).

Berliner Einwohner haben berichtet, daß Soldaten in den Reichstag eingedrungen sind, aber nicht mehr herauskamen. Welche Soldaten und warum ist nicht bekannt, hingegen wissen wir, daß es mehere Etagen an unterirdischen Tunnelsystemen unter dem Reichstag und Berlin gibt.

Ein Bekannter von mir arbeitet in Rammstein; er berichtet, daß im drei-Minuten-Takt Militärmaschinen mit US-Soldaten ankommen. Die Operation Defender 2020 ist in vollem Gang (hier).

Österreich hat eine Ausgangssperre verhängt (hier). Und das ist sehr wichtig und gut, denn es verhindert False-Flag-Angriffe auf Schulen oder Versammlungen. Spanien ist auch abgeriegelt (hier). Voraussichtlich wird eine Ausgangssperre auch in Deutschland verhängt. Letzter Termin für Vorsorge wahrscheinlich morgen und übermorgen/Montag, Dienstag. Die amerikanische NBA hat ein 30-tägiges Spielverbot (hier), d.h. es könnte einen Monat lang dauern, bis der Vorhang wieder aufgeht. Seid gut vorbereitet!

Operation „Rig for Red“ ist in Deutschland angelaufen, was das bedeutet, weiß ich nicht. Verhaftungen? (Es bedeutet, daß sie ihre Waffen auf rote Lichter umstellen mußten, bevor sie den Feind angreifen; der Feind würde sie nicht kommen sehen.) Durch die Grenzschließungen können sie (Illuminati, DS, Satanisten, Freimaurer etc.) nicht mehr fliehen; die Haziendas in Paraguay bleiben leer… Einige haben sich nach Neuseeland abgesetzt (hier). Die Fluchtbewegungen geschehen derzeit weltweit. Denkt daran: Es gibt in den USA fast 160.000 Indictments, versiegelte Anklagen!

Bill Gates ist von seinem CEO-Posten zurückgetreten (hier). Er war Freund von Epstein und mehrmals auf St. James Island (Mißbrauch, Folter; Kinderknochen wurden im Meer zwischen Little St. James und Big St. James gefunden).

Etliche Stars und Politiker erkranken zunehmend an „Corona“: Tom Hanks, Celine Dion (hier), Heidi Klum etc; Hollywood stellte die Dreharbeiten ein. Übersetzt: Sie leiden unter einem Adrenochrometurky, sind auf Entzug.

Queen Elisabeth ist aus dem Buckingham Palace geflüchtet, ebenfalls wegen Corona (hier).

Es geschieht weltweit enorm viel hinter den Kulissen, während die Masse wie verblödet, gleich einem Kaninchen in Schockstarre, der Covid-Schlange gegenübersteht. Putin und Trump arbeiten zusammen! Es gibt keinen Grund zur Manifestation einer negativen Zeitlinie mit WKIII! Es geht Richtung Befreiung der Menschheit, nichts weniger. Wir sind kurz vor dem Durchbruch, der Champus kann bereitgestellt werden! Das bedeutet: Freigeld (Geld ohne Zinsen und ohne Privatbanken) kommt, Freie Energie kommt, Neue Medizin kommt und vieles mehr! Die Auswirkungen sind noch garnicht abzusehen! Wir dürfen durch eine freudige Erwartungshaltung den Transformationsprozess auf der energetischen Ebene unterstützen! 🙂

Fulford deckt sich weitgehend mit Q (hier). Ja, es gibt gelegentlich Desinfo von F., aber das hat seinen Grund darin, daß er nur unterschiedliche Quellen angibt, für deren Richtigkeit er ja keine Gewähr übernimmt.

Australien verklagt Facebook, damit ist FB-Zensurmaschine erledigt (hier).

Harte Kämpfe in Supermärkten um Klopapier.. :

Der Vatikan wird durch innere Machtkämpfe zerrissen (Jesuiten versus Malteser Ritter, Benedikt versus Franziskus…), die EU ist am Fallen, die NATO wird aufgelöst werden. Die FED wird entmachtet, die Banken zum Goldstandard zurückkehren.

Und hier etwas Aufbauendes aus spiritueller Sicht. Ebenso hier.

